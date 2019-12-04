ПФР пообещал увеличение пенсий в 2020 году

С 1 января 2020 года пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Росси (ПФР).

«В следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на тысячу рублей в месяц. Индексация пройдет с 1 января, на месяц раньше определенного законом о страховых пенсиях срока», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. рублей.

«У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно», – уточняется в сообщении.

Также с 1 февраля будут проиндексированы на 3,8% ежемесячные выплаты 15 миллионам граждан, имеющим право на льготы и соцподдержку.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов заявил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18%.