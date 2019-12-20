Путин встретился с главой Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел в пятницу в Санкт-Петербурге отдельную встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в Кремле.

«Обсуждались актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Петербурге в пятницу прошел саммит Евразийского экономического союза, а также неформальная встреча глав стран – участников СНГ, в которой принял участие и президент Узбекистана. В ходе этой встречи Путин рассказал лидерам СНГ о событиях перед Второй мировой войной.