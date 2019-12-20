Путин рассказал главам СНГ о событиях перед Второй мировой войной

Президент Владимир Путин на неформальной встрече лидеров СНГ в Петербурге рассказал о событиях перед Второй мировой войной.

Президент напомнил, что главы СНГ «принимали решение, связанное с проведением мероприятий, связанных с окончанием Великой Отечественной войны между Советским Союзом и нацистской Германией, посвященных Победе Советского Союза в этой войне». Он отметил, что для всего СНГ это особая дата, передает ТАСС.

«Наши предки, наши деды и отцы положили на алтарь нашего общего тогда Отечества очень много, многие отдали свои жизни. Фактически каждая семья в бывшем Советском Союзе так или иначе пострадала от того, что произошло со всем миром и с нашей страной», – сказал Путин.

Он добавил, что лидеры СНГ всегда стремились «обеспечить качество истории, ее правдивость, открытость и объективность» и отметил, что это касается всех членов Содружества, поскольку все они – наследники Советского Союза.

«Согласно этой бумаге (резолюции Европарламента о Второй мировой – прим. ВЗГЛЯД), так называемый Пакт Молотова-Рибентропа поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны... Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. Но, по-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то из этих стран является зачинщиком», – сказал российский лидер.

Он пояснил, что попросил коллег поднять архивные документы по этим событиям, и принялся их изучать.

Ранее президент заявил, что его задела резолюция Европарламента, в которой вина на развязывание Второй мировой войны возлагалась в том числе на СССР. Также российский лидер со ссылкой на исторические документы рассказал, как в Варшаве хотели установить памятник Гитлеру.

В ходе пресс-конференции в четверг Путин назвал решение Европарламента, приравнявшего гитлеровскую Германию и СССР, абсолютно неприемлемым и некорректным.