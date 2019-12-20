Россия назвала срок действия нового контракта на транзит газа с Украиной

Новый контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, как ожидается, будет заключен до Нового года, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак сообщил РИА «Новости», что срок действия контракта составит пять лет, его условия согласованы. «До Нового года мы подпишем этот контракт», – сообщил вице-премьер.

При этом предполагаемые объемы транзита Козак не уточнил. «Объемы – необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», – сказал он.

Также Козак сообщил, что Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет. «Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между Газпромом и Нафтогазом и между правительством Украины и российским Газпромом», – уточнил он.

По словам Козака, переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для России, Украины и ЕС.

«И мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским Союзом», – сказал вице-премьер.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель уточнил, что противоречия с Россией в газовой сфере урегулированы и новых переговоров для подписания контракта на транзит российского газа не потребуется. «Уже все хорошо», – сказал он.

Ранее в пятницу сообщалось, что Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.