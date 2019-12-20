Украинский канал «Наш» решили проверить из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил проверить телеканал «Наш» из-за трансляции пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщил член совета Сергей Костинский в Facebook.

«Национальный совет принял решение о проверке телеканала «Наш» из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора», – написал он.

Ранее YouTube подтвердил кибератаку на трансляцию пресс-конференции Путина, которая состоялась в четверг, 19 декабря.

Отмечалось, организаторы и исполнители кибератаки могут иметь отношение к Украине.

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