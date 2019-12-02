Дед Мороз сказал, что хотел бы подарить Путину

Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга заявил, что хотел бы подарить российскому президенту Владимиру Путину на Новый год здоровья и благополучия.

«Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Президент дела государевы вершит, ну а я – сказочные. Если мы будем помогать друг другу, то все будет ладно и складно», – передает слова Деда Мороза РИА «Новости».

Он также ответил на вопрос о том, как правильно проводить 2019-й и встретить 2020 год.

«Я думаю, что надо все, что можно сделать, – сделать в этом уходящем году. Все печали и горести оставить, чтобы встретить новый год с чистой белой душой и начать все с нового листа», – сказал Дед Мороз.

У него спросили также, нужно ли сокращать или продлевать новогодние праздники.

«Тут о вкусах россиян не спорят. Кому-то нравится долго отдыхать, кому-то меньше. У меня круглый год Новый год. Я вам по секрету скажу: я и на работу-то не хожу. Я так живу», – заявил Дед Мороз.

Кроме того, он рассказал, что 10 лет назад получил от Пенсионного фонда удостоверение «Ветеран сказочного труда».

Ранее Дед Мороз также рассказал, какой самый популярный подарок просят у него в письмах дети.

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