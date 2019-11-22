Дед Мороз назвал самый популярный запрос в 2019 году

Самым популярным подарком, которые дети запрашивают в письмах к всероссийскому Деду Морозу, оказался электросамокат.

«Гироскутеры, квадрокоптеры были самыми популярными за 2018 год. Из этого года – это электросамокаты. Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес. Другой вопрос – насколько это полезно и на самом деле нужно», – цитирует Деда Мороза РИА «Новости».

Он отметил, что среди необычных подарков, которые он дарил, были хвост русалки, крылья бабочки, поход в цирк и на балет и возможность искупаться вместе с дельфинами.

«В прошлом году мальчик, который жил с бабушкой и дедушкой, для бабушки попросил ящик яблок, а для деда теплые валенки. А для себя просто курточку», – вспомнил Дед Мороз.

Ранее пресс-служба Деда Мороза сообщила, что на 1 ноября 2019 года в Великом Устюге на его имя получили 3,6 млн писем.