Названы самые популярные просьбы детей к Деду Морозу

Чаще всего в своих письмах дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы, а также смартфоны, куклы и машины, рассказали в пресс-службе Деда Мороза.

«Одну из необычных просьб Дед Мороз нашел в письме девятилетней девочки Лизы из Владимирской области. Она обеспокоена проблемами экологии, в частности, осушением рек. В связи с этим девочка просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны и обещает, в свою очередь, беречь окружающую среду», – передает RT сообщение пресс-службы Деда Мороза.

Там сообщили также, что в канцелярии Деда Мороза делят письма на творческие (с поделками и рисунками) и добрые (с рассказами о себе, своей семье и добрых делах).

На 1 ноября 2019 года Деду Морозу прислали 3,6 млн писем. Их пишут как дети, так и взрослые, многие из которых старше 40 лет.

В пресс-службе Деда Мороза также рассказали о правилах написания письма с новогодними пожеланиями. Сначала надо указать, кому направлено письмо (Деду Морозу), а затем поприветствовать волшебника.

«После приветствия напишите немного о себе: как вас зовут, где вы живете, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях. В конце письма обязательно попрощайтесь, напишите дату, когда написали письмо», – рассказали в канцелярии.

Также к письму можно приложить стихотворение или нарисовать картинку.

Напомним, в 2018 году дети просили у Деда Мороза смартфоны и планшеты, куклу Монстр Хай, Беби Бон, косметику, конструктор Лего, робота-трансформера, гироскутер, самолеты и машинки на пульте управления и железную дорогу.