Почта Деда Мороза рассказала о просьбах в письмах детей

Дети, которые пишут письма Деду Морозу на официальную почту в Великом Устюге, хотят получить в подарок не только современные гаджеты, но и, например, русалочий хвост, скатерть-самобранку или эликсир вечной жизни, сообщила директор АО «Почта Деда Мороза» Людмила Суранова.

По словам Сурановой, дети хотят получить от Деда Мороза смартфоны и планшеты, куклу Монстр Хай, Беби Бон, косметику, конструктор Лего, робота-трансформера, гироскутер, самолеты и машинки на пульте управления и железную дорогу.

«Среди необычных просьб можно выделить эликсир вечной жизни, крылья как у феи, хвост как у русалки, скатерть-самобранку, волшебные камни», – передает РИА «Новости» слова директора почты Деда Мороза.

Она отметила, что популярностью у детей пользуются наборы для творчества и спортинвентарь. Ответ от Деда Мороза можно получить в течение года.

При отборе писем, прежде всего, уделяется внимание обращениям детей-сирот, людей, страдающих тяжелыми заболеваниями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Всего за 2017 год туда поступило более 200 тыс. писем из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Наибольшее количество писем приходит из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее в связи с увеличением числа сайтов, на которых распространяются персональные данные детей, Роскомнадзор составил образец письма Деду Морозу.