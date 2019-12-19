Росатом вошел в список претендентов на строительство АЭС в Болгарии

Госкорпорация Росатом через через дочерний «Атомэнергопром», Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, Китайская национальная атомная корпорация, французская компания Framatome и американская General Electric остаются в коротком листе претендентов на реализацию проекта атомной электростанции «Белене» в Болгарии.

Об этом в пятницу на заседании комиссии по энергетики и комиссии по охране окружающей среды в Народном собрании (парламенте) Болгарии сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, передает ТАСС.

«О своей готовности участвовать в строительстве АЭС «Белене2 заявили 13 компаний, семь компаний и корпораций готовы стать стратегическими инвесторами проекта, четыре заявили о готовности приобрести миноритарную долю компании. После оценки предложений в короткий лист пошли пять компаний, с которыми бы мы хотели вести переговоры», – сообщила Петкова.

Отвечая на вопросы журналистов, министр уточнила, что Framatome и General Electric имеют конкретные предложения по своему участию в проекте, в том числе по финансированию работ, которые планируют сделать, а их участие дает дополнительные возможности для диверсификации.

Процедура выбора стратегического инвестора для проекта АЭС «Белене» была опубликована 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза. Срок завершения процедуры – 12 месяцев с даты публикации.

В 2006 году «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, на площадку «Белене» было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. Однако в мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство «Белене», и в 2019 году был объявлен тендер на строительство АЭС. На встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в понедельник, премьер Болгарии определил проект «Белене» как «роскошный». Строительство АЭС должно быть реализовано на рыночных условиях, без государственных гарантий и заключения договоров о приобретении энергии, произведенной станцией, на длительное время.