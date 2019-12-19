У здания ФСБ на Лубянке прозвучали еще «хлопки»

Рядом с комплексом зданий ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба. Как сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, прозвучали три хлопка.

Подходы к Лубянской площади перекрыты спецслужбами.

Ранее неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, по данным СМИ, погибли три человека. Очевидец рассказал о подробностях инцидента в центре столицы у здания ФСБ.

Позже стало известно, что нападавшего нейтрализовали.