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Politico: Крыша протекла на саммите Евросовета в Брюсселе
Внезапная летняя буря стала причиной протечки стеклянной крыши в штаб-квартире Европейского совета, из-за чего вода капала прямо на столы прессы, сообщает Politico.
Во время саммита Европейского совета в Брюсселе журналисты столкнулись с непредвиденными трудностями из-за протекающей крыши, передает РИА «Новости». Летний дождь просочился сквозь стеклянное покрытие здания.
«Самая большая утечка этой ночи: к надеждам Европейского совета на получение 1 млрд евро для ремонта его штаб-квартиры в Брюсселе в четверг вечером добавился стимул, когда из-за внезапной летней бури вода стала литься через стеклянную крышу на столы журналистам», – сообщает издание Politico.
В публикации также появилась фотография с белыми ведрами, расставленными в помещении для сбора дождевой воды. Отмечается, что день проведения саммита выдался крайне жарким.
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры диалога.