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    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок сигнализирует о необходимости корректировки экономики

    Российский рынок действительно напоминает затаившегося тигра, готового к прыжку. Но чтобы прыгнуть вверх, а не в сторону, ему нужна твердая почва.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    20 комментариев
    19 июня 2026, 08:59 • Новости дня

    Politico: Крыша протекла на саммите Евросовета в Брюсселе

    Tекст: Вера Басилая

    Внезапная летняя буря стала причиной протечки стеклянной крыши в штаб-квартире Европейского совета, из-за чего вода капала прямо на столы прессы, сообщает Politico.

    Во время саммита Европейского совета в Брюсселе журналисты столкнулись с непредвиденными трудностями из-за протекающей крыши, передает РИА «Новости». Летний дождь просочился сквозь стеклянное покрытие здания.

    «Самая большая утечка этой ночи: к надеждам Европейского совета на получение 1 млрд евро для ремонта его штаб-квартиры в Брюсселе в четверг вечером добавился стимул, когда из-за внезапной летней бури вода стала литься через стеклянную крышу на столы журналистам», – сообщает издание Politico.

    В публикации также появилась фотография с белыми ведрами, расставленными в помещении для сбора дождевой воды. Отмечается, что день проведения саммита выдался крайне жарким.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры диалога.

    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    18 июня 2026, 22:19 • Новости дня
    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС

    Премьер Болгарии Радев заявил о готовности заблокировать санкции ЕС против России

    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария откажется поддерживать европейские ограничения против России в случае возникновения угрозы для собственной национальной экономики, а также выступает против ограничительных мер в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил болгарский премьер-министр Румен Радев.

    Глава болгарского правительства Румен Радев по прибытии на саммит Евросоюза озвучил жесткую позицию страны по новым ограничениям, передают «Вести».

    «Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики», – подчеркнул политик.

    Болгария намерена отстаивать национальные интересы и требовать исключения из европейских списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, власти настаивают на выведении из-под удара нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл».

    В мае депутат болгарского парламента предложил отменить все антироссийские санкции.

    Ранее в июне премьер-министр Румен Радев остановил отправку военной помощи киевским властям.

    В прошлом году политик заблокировал продажу активов российского предприятия «Лукойл».

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями

    Ушаков: Европейцы на G7 накачивали Трампа неполезными идеями по Украине

    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На прошедшем саммите G7 европейские лидеры пытались «накачать» президента США Дональда Трампа деструктивными идеями по украинскому вопросу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков поделился своим мнением на полях саммита АСЕАН, передают «Вести». Он отметил, что во время недавней встречи лидеров «Большой семерки» значительное внимание уделялось украинской проблематике.

    «Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», – заявил Ушаков.

    Кроме того, помощник российского лидера уточнил, что после завершения саммита G7 представители Кремля еще не связывались с администрацией американского президента.

    Ранее украинская делегация на саммите G7 попыталась заручиться поддержкой президента США.

    Американский лидер предложил европейским союзникам сделку по обмену помощи Киеву на содействие в ситуации с Ираном.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил главу США о неспособности украинских властей изменить критическую ситуацию на поле боя.

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    18 июня 2026, 11:02 • Новости дня
    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе

    Словакия отказала Украине в «коротком пути» в Евросоюз

    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава заблокирует любые попытки Киева обойти стандартные условия европейской интеграции и получить привилегии при вступлении в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, правительство Словакии не одобрит особый статус Киева в Европейском союзе. Премьер-министр Словакии подчеркнул необходимость выполнения стандартных требований для членства, передает РИА «Новости».

    «Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких коротких путей и исключений, никаких возможностей обойти стандартную процедуру вступления в Европейский союз», – заявил политик. Он добавил, что украинской стороне предстоит пройти долгий и сложный путь к интеграции.

    Различные идеи об ассоциированном членстве Украины не привлекают Братиславу, отметил словацкий лидер. По его оценке, в настоящий момент к полноправному участию в объединении готовы Сербия, Албания и Черногория.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу Берлина.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от киевских властей шагов к мирному урегулированию конфликта для получения этого статуса.

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    19 июня 2026, 03:13 • Новости дня
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контакты главы Европейского совета Антониу Кошты с Москвой вызвали «ярость» у Прибалтики, пишет Politico.

    «Общение ЕС с Кремлем спровоцировало яростную реакцию среди некоторых европейских правительств, которые жаловались, что их не проинформировали», – говорится в публикации Politico.

    Особенно сильное возмущение выразили Латвия, Литва и Эстония. По словам источников, несколько лидеров узнали о звонках только после выхода новостей в СМИ.

    При этом сообщается, что команда Кошты перед переговорами предупредила Германию, Францию, Британию и Европейскую комиссию. Однако два других дипломата отметили, что Берлин не получал предварительного уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что советник Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил попытки Евросоюза установить дипломатический контакт с Москвой.

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    18 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 500 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 490 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки фьючерсов на крупнейшем распределительном центре замедлили падение, закрепившись вблизи отметки в 490 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Торги июльскими контрактами по индексу TTF на лондонской бирже ICE открылись снижением, передают РИА «Новости».

    Днем падение замедлилось до 2,6%, а стоимость 1 тыс. кубометров составила 489,4 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 502,7 доллара.

    В марте газовые котировки подскочили почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле стоимость энергоносителя скорректировалась вниз на 14%.

    Максимальная цена за время конфликта достигла 853,7 доллара 19 марта. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    Исторический рекорд стоимости газа зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли отметки в 3892 доллара за одну тыс. кубометров, что стало абсолютным максимумом с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник биржевые котировки опустились до 534 долларов.

    Накануне июльские фьючерсы зафиксировали цену энергоносителей на уровне чуть ниже 500 долларов.

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    18 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Новые премьеры изменят расстановку сил в Евросоюзе

    Tекст: Мария Иванова

    На предстоящем заседании в Брюсселе к лидерам государств присоединятся главы правительств Венгрии, Болгарии, Словении и Латвии, что существенно повлияет на политический курс объединения.

    Ожидаемые перестановки в руководстве связаны со сменой власти в 15% стран объединения, пишет Politico.

    «Самым большим изменением с этой четверкой станет то, которого там нет», – заявил европейский дипломат, имея в виду уход Виктора Орбана.

    Новый венгерский премьер Петер Мадьяр разблокировал миллиарды евро замороженных фондов и поддержал начало переговоров о вступлении Киева. При этом политик намерен сохранить построенный предшественником пограничный забор и выступает против квот на переселение мигрантов.

    Представитель Болгарии Румен Радев может осложнить сохранение единого фронта по украинскому вопросу и заблокировать 21-й пакет санкций против России. Ранее он называл поражение Киева неизбежным и жестко критиковал поставки вооружений на Украину.

    Вернувшийся на пост главы правительства Словении Янез Янша готов препятствовать европейским санкциям против Израиля. В свою очередь латвийский лидер Андрис Кулбергс сосредоточится на защите воздушного пространства после недавних инцидентов с украинскими беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на весенних парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия Петера Мадьяра. Новый премьер-министр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом. Политик анонсировал возвращение к полноправному участию Будапешта в европейских структурах и НАТО.

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    19 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Петер Мадьяр рассказал, что настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

    «Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр указал на разногласия ЕС по вопросу о вступлении Украины.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр сообщил о достижении с Украиной соглашения по расширению прав венгерского меньшинства в Закарпатье и по увязке открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС с выполнением этих обязательств.

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    18 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД назвали абсурдными слова Каллас об обучении российских войск Китаем

    Захарова назвала абсурдными слова Каллас об обучении российских войск Китаем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство категорически отвергло обвинения европейских чиновников в подготовке солдат специалистами из Пекина для участия в специальной военной операции на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас, передает ТАСС. Ранее европейская чиновница заявляла, что китайская сторона якобы занимается подготовкой бойцов Вооруженных сил России.

    «Если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми», – подчеркнула дипломат. По ее словам, Москва решительно осуждает подобные информационные провокации.

    Захарова добавила, что западные страны пытаются вбить клин в дружественные отношения между Россией и Китаем. Она отметила, что государства развивают взаимовыгодное сотрудничество и не нуждаются в советах со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о проверке сообщений об обучении российских военных в Китае.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал подобные обвинения чистой клеветой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков месяцем ранее призвал критически относиться к недостоверным публикациям западной прессы.

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    18 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Захарова осудила идею запретить въезд в ЕС отслужившим в армии россиянам

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские страны обсуждают возможность закрытия границ для граждан России, проходивших службу в вооруженных силах после начала специальной военной операции. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала возможные новые ограничения.

    Инициатива западных государств вызвала резкую реакцию в Москве, передает ТАСС.

    «Дело дошло уже до откровенно параноидальных предложений о распространении санкционного запрета на въезд в ЕС на всех граждан России, проходивших службу в ВС РФ после начала СВО. Уже они не знают, что придумать. Вот в этом проблема», – заявила дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    Эстония потребовала ввести аналогичные общеевропейские ограничения.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с лидерами семи стран ЕС призвал закрыть Шенгенскую зону для участников боевых действий.

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    18 июня 2026, 11:45 • Новости дня
    Rheinmetall и Vantor решили создать платформу спутниковой разведки для Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки передовой европейской платформы пространственной разведки.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и провайдер спутниковых снимков Vantor заключили меморандум о взаимопонимании для укрепления разведывательного потенциала Германии и других стран Европы, передает РИА «Новости». В рамках соглашения планируется создание совместного предприятия.

    «Vantor и Rheinmetall планируют создать совместное предприятие для разработки европейской 3D-информационной платформы пространственной разведки. Стратегическое партнерство обеспечит вооруженным силам Германии суверенный контроль и преимущество в принятии решений при ведении боевых действий на оперативной скорости», – сказано в пресс-релизе.

    Платформа объединит спутниковые снимки, данные с беспилотников и картографическую информацию для формирования точной 3D-картины боевой обстановки. Ожидается интеграция технологий пространственной разведки Vantor в системы управления боем Rheinmetall. Это решение поддержит оборонные нужды Германии и европейские программы наблюдения.

    Ранее СМИ сообщали о планах американской Vantor (в прошлом Maxar Technologies) начать сотрудничество с немецким концерном. В марте прошлого года компания временно отключала Украине доступ к своим спутниковым данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года американская компания Maxar приостановила доступ Украины к своим спутниковым снимкам.

    Позднее немецкий концерн Rheinmetall и финская фирма Iceye договорились о создании совместного предприятия по производству аппаратов радиолокационной разведки.

    Весной этого года европейские гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB решили совместно работать над зашифрованной спутниковой сетью для бундесвера.

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    18 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Францию и Нидерланды назвали препятствиями для ускорения членства Украины в ЕС

    Euractiv: Франция и Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Париж и Амстердам выступили категорически против форсированного присоединения Киева к европейскому блоку, указав на необходимость длительных переговоров, сообщили СМИ.

    Как пишет Euractiv, европейские страны выражают серьезные сомнения относительно возможности быстрого принятия Киева в состав объединения. Главными противниками такого сценария считаются Франция и Нидерланды, передает РИА «Новости».

    Западные дипломаты открыто критикуют попытки форсировать интеграционный процесс для украинской стороны. «Албании понадобилось 11 лет, почему мы должны сделать это для Украины за три недели?» – приводит издание Euractiv слова одного из европейских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти выразили готовность выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

    Франция и ряд других стран выступили против установления конкретной даты присоединения Киева к объединению.

    Нидерланды настояли на строгом соблюдении Копенгагенских критериев для получения полноправного членства.

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    19 июня 2026, 09:06 • Новости дня
    FT: SpaceX предупредила ЕС о риске коллапса спутниковой связи на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планы Брюсселя зарезервировать радиочастотный спектр для местных компаний могут привести к масштабным перебоям в работе телекоммуникационных систем на Украине, заявила американская компания SpaceX Евросоюзу.

    Американская корпорация направила европейским чиновникам письмо с критикой новых ограничений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    В мае власти Евросоюза предложили выделить часть частотного диапазона исключительно для европейских операторов. Это решение должно ограничить доступ к прямому подключению смартфонов к спутникам для американских и китайских игроков.

    «Это предложение создает значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине», – отмечается в документе.

    В компании считают, что инициатива ставит страну регистрации бизнеса выше реальных технических возможностей.

    Предложение Еврокомиссии пока не получило окончательного одобрения от стран-участниц и Европарламента. Представители отрасли и правительства нескольких государств уже выразили свои опасения по этому поводу. Руководство SpaceX рассчитывает повлиять на итоговое решение европейских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Евросоюза запланировали передать большую часть ценных спутниковых радиочастот местному бизнесу. До этого европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможного контроля платформы Starlink над частотами в диапазоне 2 ГГц.

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    19 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    Саммит ЕС не определил кандидатуру переговорщика с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры диалога, следует из текста итогового документа.

    Лидеры Евросоюза на встрече ограничились общим призывом к перемирию, передает ТАСС.

    В принятом заявлении из 18 пунктов дипломатии посвятили лишь один, где сказано: «Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести <...> к завершению войны».

    Одновременно саммит призвал Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие.

    Оставшиеся 17 пунктов документа направлены на дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. В них содержится призыв как можно быстрее утвердить 21-й пакет санкций Евросоюза, а также планы по расширению поставок ударных вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по Украине.

    Еврокомиссия начала готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан России.

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    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом

    Россия полностью избавляется от внешних долгов

    В апреле госдолг России рекордно сократился – сразу на 4,2 млрд долларов. Такого быстрого падения не было минимум 15 последних лет. Россия в целом уже два десятилетия сохраняет свою уникальность – живет по средствам. В то время как западные страны раздули свои долги до невероятных размеров. Почему Минфин хочет пойти еще дальше и полностью избавиться от внешних долгов? Подробности

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    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму

    Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы? Подробности

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    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском

    Российские войска стремительно развивают наступление в ДНР: освобождена Рай-Александровка, что открывает новые ударные возможности для ВС РФ в Донбассе. Продолжаются активные продвижения в Константиновке и Красном Лимане. Пока Киев вкладывает огромные ресурсы в ночные атаки БПЛА на Москву и информационные спецэффекты, ситуация на линии фронта для ВСУ ухудшается – и с каждым днем это становится все очевиднее. Подробности

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    Ради помощи Зеленскому Макрон блеснул своим главным талантом

    Владимир Зеленский не добился от президента США личной встречи, но они сообразили на троих с президентом Франции. Итогом стало предварительное согласие Дональда Трампа на одну из просьб Украины. Эммануэль Макрон может быть доволен, ведь схему по перетягиванию США на сторону Киева организовал именно он. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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