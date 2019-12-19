Путин высказался по поводу закона о борьбе с домашним насилием

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что имеет смешанные чувства относительно закона о борьбе с домашним насилием, подчеркнув при этом, что выступает за защиту детей и женщин.

Путин признался в ответ на соответствующий вопрос журналиста, что пока не читал текст закона, однако недавно его содержание российскому лидеру подробно рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Отношение мое смешанное. Силой не заставишь любить. Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы, чтобы навели порядок в семье. Давало ли это какой-то позитивный эффект, я не знаю. Но я совершенно точно против любого насилия, в том числе в семье, и в первую очередь по отношению к женщинам и детям. Это просто признак низкой культуры, когда более сильная особь начинает качать права», – сказал президент.

Он отметил также, что по опросам закон поддерживают более 70% россиян.

«Я не понимаю – они за этот закон или против насилия. Давайте спокойно обсуждать. Надо понять, что написано в каждой из его статей, прогнозировать, что может получиться в результате», – сказал Путин.

Он добавил, что для решения многих проблем, касающихся домашнего насилия, уже в данный момент можно пользоваться «действующими нормами».

В данный момент в России обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.

Юристы особо обращали внимание, что по судебному защитному предписанию человека можно будет выселить из жилья, из-за чего, по мнению специалистов, могут активизироваться квартирные рейдеры.

Напомним, 19 декабря президент Владимир Путин проводит традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов.

Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.

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