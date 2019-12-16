Россияне поддержали закон о борьбе с семейным насилием

Принятие закона о профилактике домашнего насилия поддерживают 70% россиян, против выступают лишь 7% опрошенных, следует из данных ВЦИОМа.

В недопустимости любого физического насилия в семье уверены 90%, и только 8% полагают, что ударить супруга можно «при определенных обстоятельствах». При этом 40% респондентов знают о случаях побоев в знакомых им семьях, 50% считают, что прощать даже первый случай семейного насилия нельзя, в то время как 39% готовы простить супруга в случае насилия, пишут «Ведомости».

Примечательно, что ответы мужчин и женщин заметно разнятся. Например, закрыть глаза на первые побои в семье согласны 52% мужчин и только 29% женщин, а не настроены на прощение соответственно 34% и 62%. Женщины гораздо активнее мужчин (80% против 57%) выступают за принятие закона и больше говорят о недопустимости семейного насилия (94% против 85%). Кроме того, женщины чаще мужчин (43% против 37%) признаются, что слышали о случаях насилия в знакомых семьях.

Осведомленность о новом законопроекте и об акциях его сторонников и противников довольно низкая, но это не влияет на то, что большинство россиян выступают за принятие закона, который бы защищал от семейно-бытового насилия, говорит директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов. По словам социолога, гендерные отличия в ответах предсказуемы, ведь женщины чаще являются жертвами насилия, а те, кто с ним не сталкивается, испытывают солидарность с теми, кто насилию подвергался.

«Ответ на вопрос о случаях насилия в знакомых семьях показывает степень осведомленности людей, а не картину, которая у них может сложиться из СМИ и интернета. Логической связки между этим вопросом и вопросом о допустимости насилия в семье нет: если первый фиксирует конкретные факты, известные респондентам, то второй касается фундаментальных вещей, морали», – говорит Львов.

В России обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве. Юристы особо обращали внимание, что по судебному защитному предписанию человека можно будет выселить из жилья, из-за чего, по мнению специалистов, могут активизироваться квартирные рейдеры.