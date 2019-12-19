Путин отверг возможность пересмотра целей нацпроектов

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность пересмотра целей нацпроектов и объяснил свое отношение к неисполнению промежуточных целей.

«Первое – пересматривать ничего не нужно по большому счету. Второе – персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать. Третье – мы никогда раньше не работали с такими масштабными проектами. Нацпроекты связаны с целями, на их достижение выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность», – отметил Путин.

Президент отметил, что нацпроекты по некоторым направлениям буксуют, и на первых шагах у него было чувство тревоги, так как нужно было создать механизм реализации и принять нормативную базу.

«Посмотрите: из 38 задач 26 реализованы, 12 нет. Но вот по расселению аварийного жилья на этот год превысили цели в три раза. То есть ситуация нормальная, нужно просто внимательно смотреть, анализировать. Нужно будет что-то корректировать. Но не пересматривать в целом», – сказал Путин.

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