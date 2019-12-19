Путин заявил о целесообразности строительства дорог на юге России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о строительстве дороги в Грузию через Чечню и строительстве ВСМ из Краснодарского края.

«Там действительно есть проблемы общения с Грузией, особенно в зимний период, когда снегом там все завалит, – мы, конечно, это знаем. То, что вы сейчас сказали, - это хорошая идея, но пока она в практических планах министерства транспорта отсутствует, хотя, повторяю еще раз, она известна, эта идея, и, в принципе, реализуема. Целесообразность реализации, безусловно, существует», – признал Путин.