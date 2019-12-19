Путин разъяснил несправедливость наказания ВАДА российских спортсменов

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о санкциях ВАДА в отношении России.

«Это не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Нас наказали за это на прошлой Олимпиаде и теперь за это же наказали опять. И второе – любое наказание должно быть индивидуальнымЕсли кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда [наказание] совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов чистые, как можно налагать санкции на них? », – сказал Путин.

Президент напомнил о российских фигуристках, которые чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, россиянок решили «зачистить».

«Маленькие девочки-то в чем виноваты?» – возмутился Путин.

Решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии, уверен глава государства. У ВАДА претензий к ОКР нет.

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