Скандальный глава МВД Эстонии назвал Германию «военным карликом»

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Германия – «военный карлик».

Хельме заявил об этом во время выступления в Тарту на конференции «Выбор Эстонии: демократия или демократура?», передает портал Delfi.

«Германия по сравнению с Эстонией уже скоро станет военным карликом, потому что если на учениях на симуляторе стреляют из винтовок (...) – ничего не поделать», – сказал он.

Министр заявил также, что «был несколько лет назад как член комиссии по гособороне в Германии», и нигде более он «не видел таких унылых генералов (...) – они все только плакались о том, как у них не хватает людей, как у них не хватает денег, как им не заказывают оружие, как у них все» катится вниз».

«Всякое может быть. Но Германия не та страна, которая способна или у которой есть воля защищать Эстонию или другие страны Балтии в случае войны. Так что у нас здесь нет особо большого выбора», – добавил он.

Хельме заявил также, что «независимость Эстонской Республики нужна прежде всего США, потому что именно с помощью нашей независимости вроде бы можно предотвратить образование «Евразийской коалиции».

«Поверьте мне, ни в коей мере, ни на секунду не будет в интересах США допустить возникновение ситуации, где Германия и Россия будут заодно, где возникнет «Большая Евроазиатская коалиция», чьим единственным естественным противником будут Соединенные Штаты Америки. Большая Евроазиатская коалиция означает Китай, Россия, Западная Европа», – добавил он.

По мнению министра, «американцам нужны мы (Эстония), американцам нужна наша независимость, американцы нуждаются в нас как в санитарном кордоне, чтобы эта коалиция не возникла».

«И вся эта поддержка гомосексуалистов или их неподдержка в этой геополитической борьбе абсолютно не имеет никакого значения. Это лишь спор, ведущийся в каких-то рамках идеологической борьбы, спорный момент. Никакого реального геополитического покрытия у этих случаев просто нет», – сказал Март Хельме.

Ранее Хельме назвал премьера Финляндии Санну Марин «продавщицей», которая «поднялась до премьер-министра». Марин в ответ заявила, что гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой кабмина.

После этого эстонская оппозиционная Партия реформ призвала премьера страны Юри Ратаса освободить от должности Хельме. Министр же отказался извиняться за свои слова.