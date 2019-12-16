В Эстонии потребовали отставки главы МВД, назвавшего премьера Финляндии «продавщицей»

Парламентская фракция крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ призвала премьера Юри Ратаса освободить от должности главу МВД Марта Хельме из-за резких высказываний в адрес премьера Финляндии Санны Марин.

«Министр внутренних дел оскорбил правительство Финляндии и лично напал на нового премьер-министра. Тем самым он нанес ущерб эстонско-финляндским отношениям. Ни премьер-министр, ни министр внутренних дел не использовали возможности извиниться перед Финляндией и премьер-министром Финляндии», – заявила председатель партии Реформ Кая Каллас, передает «Интерфакс».

В связи с этим она призвала Ратаса до вечера понедельника отстранить Хельме от должности. В противном случае фракция пригрозила инициировать голосование по недоверию руководителю силового ведомства. Это же предложение поддержала оппозиционная Социал-демократическая партия.

В то же время канцелярия президента Финляндии сообщила, что в телефонном разговоре с финским президентом Саули Ниинистё глава эстонского государства Керсти Кальюлайд извинилась за высказывания Хельме.

Сам Хельме, комментируя свои высказывания, заявил, что выражал мнение не правительства Эстонии, а личную позицию, исходящую из идеологии партии, сообщает Delfi.

«Я ни коим образом не подвергаю сомнению добрососедские сотрудничество и дружеские отношения с Финляндией. Мы – родственные народы и ими и останемся. Разногласия между политиками никоим образом не влияют на наши теплые чувства к финскому народу», – сказал Хельме.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме назвал Марин «продавщицей», которая «поднялась до премьер-министра». Марин в ответ заявила, что гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой кабмина.

Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавила кабинет министров Финляндии и стала самым молодым премьером в мире. В ее правительстве 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами.

Еще в школе Марин начала работать в пекарне, затем работала кассиром в универмаге. В 2012 году она окончила Университет Тампере со степенью бакалавра, изучала административное управление. В 2017 году получила степень магистра.