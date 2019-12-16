Глава МВД Эстонии возмутился «продавщицей» на посту премьера Финляндии

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме назвал возглавившую правительство Финляндии Санну Марин «продавщицей», которая «поднялась до премьер-министра».

Он заявил, что у него «волосы встают дыбом».

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился», – приводит слова Хельме РИА «Новости» со ссылкой на TRE Raadio.

Хельме сказал, что в Финляндии «продавщица поднялась до премьер-министра, а также некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства».

9 декабря стало известно, что Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире. В ее правительстве 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами.

Парламент Финляндии во вторник одобрил ее кандидатуру.

Еще в школе Марин пошла работать сначала в пекарне, затем кассиром в универмаге.