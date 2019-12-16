Глава МВД Эстонии отказался извиняться за оскорбление финского премьера

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме сказал, что не собирается извиняться за свои высказывания в адрес финского премьера и правительства Финляндии.

«Я ни перед кем не извинюсь. Я могу сказать финнам, что ценю их вклад в Освободительную войну (1918-1920 годов), ценю их государство благосостояния и так далее. Но я не буду извиняться», – заявил Хельме, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонский портал ERR.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме назвал премьера Финляндии Санну Марин «продавщицей», которая «поднялась до премьер-министра». Марин в ответ заявила, что гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой кабмина.

После этого эстонская оппозиционная Партия реформ призвала премьера страны Юри Ратаса освободить от должности Хельме.