Премьеры России и Белоруссии обсудили взаимодействие в энергетике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили по телефону интеграцию и взаимодействие в энергетике.

«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере», – сообщила пресс-служба российского кабмина, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данный телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. В ходе него премьер-министры договорились о продолжении контактов.

Напомним, 7 декабря в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которых последний назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.

Позже Лукашенко сообщил, что помимо встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 20 декабря могут также быть назначены несколько раундов переговоров с российской стороной по «больным вопросам» в экономике.