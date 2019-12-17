Минэнерго дало оценку переговорам Газпрома и Нафтогаза

Замминистра энергетики Анатолий Яновский сообщил, что переговоры Нафтогаза и Газпрома идут хорошо, диалог между компаниями интенсивный.

«Считаю, что хорошо идут. Идет диалог между компаниями интенсивный», – оценил Яновский прошедшие в пятницу переговоры, передает РИА «Новости».

Однако назвать дату следующей трехсторонней встречи по газу с участием ЕК Яновский не смог.

Позже вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который вел эти переговоры со стороны ЕК, сообщил, что дата следующего раунда определена.

«С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря», – написал Шефчович в Twitter.

Ранее глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что стоимость газа зимой 2020 года для украинцев станет известна после завершения переговоров с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу.