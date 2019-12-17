Киев увязал цену на газ для украинцев с переговорами с Россией

Стоимость газа зимой 2020 года для украинцев станет известна после завершения переговоров с Россией, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.

«Это (переговоры с Россией) действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой мы увидим, когда станет понятно, будет ли этот контакт. Это действительно зависит от этого», — заявил Гончарук в эфире телеканала ICTV.

По его словам, если контракт с Россией заключить не удастся, то цена на газ для украинцев возрастет, но будет находиться в рамках, которые ранее установил Нафтогаз, сообщает nv.ua.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через территорию Украины можно сохранить при экономической целесообразности для Газпрома.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял о полном отказе Киева от российского газа и «энергетической независимости» от Москвы. При этом Порошенко признавал, что цена на российский газ ниже, чем на «реверсный» из Европы, а причины отказа от прямых поставок из России – чисто политические.

На деле «энергетическая независимость» Украины привела к тому, что у страны возникли серьезные проблемы в прошлом году после отказа Газпрома от поставок и транзита газа на Украину, о чем подробно сообщала газета ВЗГЛЯД. В итоге Порошенко пришлось призывать украинцев откликнуться на инициативу Нафтогаза и сократить объемы потребления газа.

В сентябре Порошенко вновь заявил об «угрозе энергетической независимости» из-за переговоров о возобновлении прямых закупок газа из России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу.