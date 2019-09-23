Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.

«Энергетическая независимость Украины находится под угрозой. Последние переговоры, которые ведутся по привлечению России в газовое снабжение Украины, – это разрушение большей части того, что было сделано», – написал Порошенко в Twitter.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев озвучил тарифы, по которым Газпром мог бы со следующего года бронировать транзит газа через Украину.

До этого министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что стоимость газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку.

Напомним, после трехсторонних консультаций российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.

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