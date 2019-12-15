Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Транзит газа через территорию Украины можно сохранить при экономической целесообразности для Газпрома, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что вопрос транзита «весьма детально» обсуждался на саммите в Париже, но сам Песков «обсуждать детали» не стал, так как «переговоры продолжаются», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Пресс-секретарь президента России признал, что «остаются трудности», а некоторые позиции Киева «остаются неприемлемыми для российской стороны».

Песков отметил, что глава российского государства Владимир Путин заявлял о возможности сохранения транзита газа через Украину «даже в условиях диверсификации наших путей поставки энергоресурсов» в Европу. Однако для этого необходимо «сохранение условий экономической и коммерческой целесообразности» для российской стороны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу.

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