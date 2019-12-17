Украинские силовики обстреляли Горловку

Подконтрольные Киеву военные открыли огонь из крупнокалиберных минометов по поселку Широкая Балка на западной окраине Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 11.10 вооруженными формированиями Украины по направлению Новгородское – Широкая Балка было выпущено пять мин калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – говорится в сообщении, передает «Донецкое агентство новостей».

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В воскресенье глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов также сообщил, что республика готова предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.

Последний отвод сил и средств в Петровском закончился 12 декабря.