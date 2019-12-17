Рособоронэкспорт назвал сумму зарубежных поставок винтовок Т-5000

Россия поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS Т-5000 на сумму более 100 млн рублей, заявили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

«Рособоронэкспорт реализовал контракт на поставку иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 миллионов рублей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что в 2019 году РОЭ провел более 40 презентаций этих винтовок на международных выставках в Кот-д'Ивуаре, ОАЭ, Германии, Бразилии, Мексике и Вьетнаме, а также на «Армии-2019» и «Интерполитехе».

Напомним, ранее гендиректор ORSIS («Промтехнология») Владимир Злобин рассказал, что в России создана и успешно прошла испытания новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000-ORSIS-375CT с увеличенной до 2 тыс. метров дальностью поражения.

В конце ноября Злобин рассказал, что некоторые европейские и азиатские оружейные компании пытались скопировать российские высокоточные винтовки ORSIS и наладить незаконное производство.

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