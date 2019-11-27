Российскую винтовку ORSIS пытались незаконно скопировать

Некоторые европейские и азиатские оружейные компании пытались скопировать российские высокоточные винтовки ORSIS и наладить незаконное производство, заявил гендиректор ORSIS («Промтехнология») Владимир Злобин.

«Все винтовки ORSIS являются оригинальной разработкой наших конструкторов. За десять лет мы сталкивались со случаями, когда некоторые страны, в том числе европейские и азиатские, пытались скопировать наши изделия, но каждый раз сталкивались с непреодолимыми технологическими барьерами», – передает РИА «Новости» слова Злобина.

По его словам, бывшие сотрудники ORSIS в нарушение подписанных соглашений о неразглашении коммерческих тайн и о неконкуренции также пытались создать собственные производственные площадки.

«Все попытки обернулись крахом и банкротством, станки были выставлены на продажу, многие понесли ответственность. Некоторые попытки со стороны подобных людей продолжаются и сейчас, они понесут ответственность в скором времени», – сказал гендиректор компании.

Злобин добавил, что российские снайперы с 2020 года начнут получать новую малокалиберную учебно-тренировочную винтовку.



«В этой линейке (Т-5000) у нас есть ещё одна изюминка - учебно-тренировочная винтовка Т-5000У. Она разработана под малокалиберный патрон для начинающих снайперов и для поддержания квалификации опытных стрелков. Планируется поставка в 2020 году нескольких десятков Т-5000У в ряд российских силовых структур, в том числе в Росгвардию, ФСБ и Минобороны», – сказал он.

По словам Злобина, оружия такого типа сегодня нет «ни у одной из ведущих компаний отрасли». С Т-5000У можно работать как в закрытых тирах, так и на открытых площадках в любое время, уточнил он.

Напомним, ранее в среду Злобин рассказал, что в России создана и успешно прошла испытания новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000-ORSIS-375CT с увеличенной до 2 тыс. метров дальностью поражения.

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