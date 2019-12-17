Названы сроки начала госиспытаний бронетранспортера и БМП «Бумеранг»

Государственные испытания перспективных бронетранспортера и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе «Бумеранг» начнутся летом 2020 года, сообщили в «Военно-промышленной компании» (разработчик и производитель платформы).

«По плану, летом 2020 года выйдем на госиспытания», – передает ТАСС ответ ВПК на вопрос о ходе работ над «Бумерангом».

Напомним, 3 декабря гендиректор компании Александр Красовицкий заявил, что ВПК совместно с Минобороны завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси «Бумеранг».

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