Завершены предварительные испытания боевых машин на шасси «Бумеранг»

В России завершены предварительные испытания опытных образцов БТР К-16 и БМП К-17 на шасси «Бумеранг», сообщил гендиректор «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий.

Шасси «Бумеранг» прошло испытания опытных образцов в соответствии с графиком опытно-конструкторской работы, пояснил Красовицкий, передает ТАСС.

Образцы подтвердили заявленные в техническом задании характеристики, добавил он.

«На производственных площадях ООО «ВПК» начата сборка новых опытных образцов в рамках ОКР «Бумеранг» для проведения государственных испытаний. На сегодняшний день на АО «Завод корпусов», входящем в периметр управления ООО «ВПК», проведена подготовка производства бронированных корпусов доработанной конструкции», – сказал глава компании.

Красовицкий уточнил, что всего было создано около 800 единиц новой технологической оснастки.

В Нижегородском военно-инженерном центре, входящем в ООО «ВПК», уже есть новый бронекорпус, на базе которого соберут макет боевой машины для баллистических испытаний и испытаний на стойкость к минам.

В 2018 году в ООО «ВПК» заявили, что колесный танк сможет быстрее и эффективнее решать задачи антитеррора, чем существующие гусеничные машины.

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