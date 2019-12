SpaceX не поймала гигантскими сетями элементы ракеты для повторного запуска

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1, произведенным компанией Boeing, сообщила SpaceX.

Ракета стартовала в 19.10 (03.10 мск), передает ТАСС.

Спутник предназначен для использования операторами связи в Японии и Сингапуре.

При этом первая ступень Falcon 9 уже дважды применялась для запусков. SpaceX решила снова вернуть ее на Землю.

Ступень успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, передает РИА «Новости».

SpaceX также собиралась провести захват двух элементов головного обтекателя ракеты. Они должны были приземлиться на парашютах на гигантские сети, натянутые на специально оборудованных судах, но упали в воду. Сотрудники SpaceX намерены позже найти их для последующего применения при запусках.

Напомним, глава компаний SpaceX Илон Маск в октябре обещал в течение полугода выпустить на орбиту корабль Starship, предназначенный для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД