Аксенов назвал страну-лидера по турпотоку в Крым из стран Западной Европы

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что больше всего туристов среди стран Запада приезжает в российский регион из Германии. Также он сообщил о росте числа туристов из Китая и Вьетнама, рассказав, что чаще всего их интересует советское историческое наследие и лечебно-оздоровительные возможности курорта.

«Количество туристов из этих стран действительно растет. Например, число граждан Китая, посетивших полуостров в 2018 году, увеличилось в сравнении с 2017 годом в 2,5 раза. Порядка 10 турфирм работают над приемом китайских туристов. Граждан этих стран интересует советское историческое наследие, а также лечебно-оздоровительные возможности крымских здравниц», – сказал Аксенов в интервью словацкому журналу Extra Plus в ответ на вопрос о росте турпотока из КНР и Вьетнама, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Вы посещали Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году? Да, как турист

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Он также отметил, что среди иностранных туристов лидируют граждане Украины. В этом году более миллиона украинцев посетили Крым, что составило 40% всего иностранного турпотока.

«Далее по убывающей – граждане Беларуси, Казахстана, Армении, Эстонии. Среди стран дальнего зарубежья лидером является Германия, которая дает порядка 7% от общего турпотока», – уточнил Аксенов.

Ранее сообщалось, что к началу зимы на курортах Крыма отдохнули более 7 млн туристов.

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