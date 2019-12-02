Турпоток в Крым превысил 7 млн человек

К началу зимы на курортах Крыма отдохнули более 7 млн туристов, сообщил заместитель председателя Совета министров региона – постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«В этом году мы превысили планку в 7 млн туристов. Крым – это второй по посещаемости регион Российской Федерации для туризма и отдыха после Краснодарского края», – приводит словам Мурадова ТАСС.

При этом он отметил, что полуостров, несмотря на санкции, становится все более привлекателен для иностранных туристов, в том числе из США и Европы.

На ваш взгляд Вы посещали Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году? Да, как турист

Да, по работе

Нет, но планирую

Нет, и не планирую



Напомним, в прошлом году Крым побил туристический рекорд времен Украины.

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