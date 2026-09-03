Путин предложил обкатывать гражданские беспилотники на Дальнем Востоке

Путин: ДФО должен стать регионом обкатки применения гражданских беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства подчеркнул важность развития беспилотной авиации, передает РИА «Новости». «

Вот использование беспилотников, я имею в виду невоенное применение в народном хозяйстве», – сказал он. Политик добавил, что из-за сложной регуляторики и огромных пространств тестировать такие технологии проще именно в этом макрорегионе.

Дальний Восток должен стать главной площадкой для внедрения передовых решений. Российский лидер отметил острую необходимость получения обратной связи от инновационных компаний. Бизнес должен напрямую указывать на административные барьеры, мешающие развитию отрасли, и предлагать варианты изменения законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года заработает особый правовой режим для ускоренной обкатки новых технологий.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума призвал превратить Дальний Восток и Арктику в центры быстрой реализации инженерных идей.