Путин назвал равный доступ к благам главной целью России

Путин заявил о необходимости равных доходов и возможностей для всех россиян

Tекст: Мария Иванова

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства сделал акцент на необходимости обеспечения равных возможностей для всех граждан страны, передает РИА «Новости».

По словам президента, это касается как доходов, так и доступа к современным экономическим инструментам.

«В этом, собственно говоря, и заключается наша цель – чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равны для всех семей, для всех граждан Российской Федерации», – подчеркнул Владимир Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

В ходе выступления глава государства назвал страну активным участником торговых отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В прошлом году российский лидер подчеркнул важность равных возможностей для всех жителей страны.