3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.0 комментариев
Путин назвал равный доступ к благам главной целью России
Путин заявил о необходимости равных доходов и возможностей для всех россиян
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме назвал главной целью государства обеспечение равного доступа всех россиян к доходам и благам цивилизации.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства сделал акцент на необходимости обеспечения равных возможностей для всех граждан страны, передает РИА «Новости».
По словам президента, это касается как доходов, так и доступа к современным экономическим инструментам.
«В этом, собственно говоря, и заключается наша цель – чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равны для всех семей, для всех граждан Российской Федерации», – подчеркнул Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.
В ходе выступления глава государства назвал страну активным участником торговых отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В прошлом году российский лидер подчеркнул важность равных возможностей для всех жителей страны.