Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Путин заявил о необходимости равных возможностей для россиян
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность равных возможностей для всех жителей страны.
Во время встречи с руководителями думских фракций глава государства заявил: «По поводу равенства возможностей для всех граждан вне зависимости от места проживания – это то, к чему все должны стремиться», передает РИА «Новости».
Ранее Путин на встрече с лидерами фракций политических партий сообщил, что угроза рецессии в России в ближайшее время отсутствует.