Китай отреагировал на выдворение своих дипломатов из США

Пекин сделал Вашингтону представление в связи с выдворением двух китайских дипломатов, сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Это обвинение – серьезное искажение фактов. Китайская сторона уже сделала Соединенным Штатам представление, выразив протест», – сказал он, передает ТАСС.

Гэн Шуан призвал Вашингтон придерживаться положений Венской конвенции и обеспечить защиту прав дипломатов Китая. «Мы требуем, чтобы американская сторона исправила свои ошибки», – отметил он.

В воскресенье стало известно, что правительство США, не афишируя, выслало двух дипломатов китайского посольства этой осенью после того, как они отправились на военную базу в Вирджинии. Утверждалось, что это первые китайские дипломаты, заподозренные в шпионаже за последние 30 лет.

В последнее время отношения между США и Китаем обострились на фоне торговой войны между странами. 13 декабря КНР подтвердила достижение консенсуса по первому этапу торговой сделки с США. При этом США заявили о готовности применить пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки.