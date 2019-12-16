Названы самые востребованные профессии 2020 года

Наибольшим спросом на российском рынке труда в 2020 году среди массовых профессий традиционно будут пользоваться водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы, следует из данных исследования сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

Как следует из данных исследования в числе самых востребованных узкоспециализированных профессий значатся специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.

«Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты – это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills («жесткие», или профессиональные навыки – прим.ВЗГЛЯД) будет расти», – передает РИА «Новости» текст исследования.

По прогнозам экспертов, специалисты с хорошо развитыми soft skills («мягкие навыки» – универсальные компетенции) останутся востребованы, – в перспективе 10 лет именно они будут выстраивать коммуникации между искусственным интеллектом и человеком.

При этом некоторые профессии трансформируются под влиянием новых технологий, людям рано бояться прямой конкуренции с роботами.

«Новые технологии проникли во многие сферы повседневной жизни. Это приводит к глобальной трансформации некоторых профессий. Например, в торговых сетях появляется все больше касс самообслуживания, однако их пока еще нельзя оставить без присмотра консультантов. В маркетинге за последние 10 лет произошло глобальное смещение фокуса на digital-сегмент», – сообщили авторы исследования.

Напомним, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что к 2030 году исчезнут профессии почтальона, водителя и продавца.