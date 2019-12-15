Самолет из Гонконга готовится к приземлению в Шереметьево с превышением посадочной массы

К посадке в аэропорту Шереметьево готовится самолет из Гонконга, которому придется приземляться с превышением посадочной массы, заявил источник.

«Экипаж во время снижения сообщил, что превышена посадочная масса. Сейчас борт готовится к посадке», – передает ТАСС слова источника.

Он утверждает, что во время полета на борту проблем не было.

Telegram 112 сообщает, что приземлиться должен Airbus A330. Утверждается, что самолет летит не из Гонконга, а возвращается в Шереметьево из-за технической неисправности. Все аварийные службы на месте.

Представитель экстренных служб в свою очередь заявил, что во время снижения самолета, который следовал из Гонконга в Шереметьево, сработал датчик – превышение посадочной массы, передает РИА «Новости».

Пока неясно, сколько человек на борту.

Борт должен был сесть в Шереметьево в 21.04 мск, однако сейчас самолет летает «по кругу вокруг аэропорта».

В мае в Шереметьево при посадке разбился SSJ-100, который экстренно садился с превышением посадочной массы.