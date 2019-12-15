Песков сравнил тон украинских политиков перед камерой и перед Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на переговорах в «нормандском формате» не употреблялся обвинительный тон, который украинские политики позволяют себе перед телекамерами.

«Такой тон не употреблялся. Тон был рабочий. Понимаете, одно дело это говорить где-то перед телекамерой, а другое – говорить перед Путиным. Не каждый осмелится. Поэтому вели себя корректно», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее он также рассказал, что в Париже Путин разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским 10-15 минут, после чего их прервал французский лидер Эммануэль Макрон.