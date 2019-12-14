Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и победил

Участник капитал-шоу «Поле чудес» угадал слово, написанное с ошибкой, и прошел в суперигру.

Ведущий передачи Леонид Якубович задал вопрос, как назывался вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет. Правильным ответом должно было стать «монпансье», однако на табло и на экране было написано слово «монпасье».

Выпуск программы был выложен на YouTube.

Участник программы угадал слово, несмотря на то, что в нем не хватало одной буквы. Также он победил и в суперигре.

Ранее Первый канал опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как гости передачи поедают продукты, привезенные гостями.

Позже Якубович ответил на язвительные комментарии в Сети.