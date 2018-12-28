Первый канал показал, что происходит с едой на «Поле чудес»

В эфире Первого канала показали судьбу съестных подарков, которые дарят гости на шоу Леонида Якубовича.

На снятых в конце программы «Поле чудес» кадрах видно, что еда не уносится за кулисы, а оставляется гостям студии, которые и забирают ее себе.

Домашние заготовки, выпечку и прочие подарки гости передачи по традиции вручают ведущему Леониду Якубовичу. То, что не является съестным, составляет фонд так называемого музея «Поля Чудес.

В комментариях к записи отреагировали бурно, отметив, что не понимают такого ажиотажа вокруг подарков. Впрочем, часть отписавшихся подчеркнули, что съемки передачи идут долго и люди вполне могут быть действительно голодными.

В декабре 2018 года Леонид Якубович исполнил мечту своей давней поклонницы из интерната для престарелых и инвалидов, встретившись с ней перед Новым годом.