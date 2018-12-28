Леонид Якубович исполнил мечту пенсионерки из интерната

Известный телеведущий Леонид Якубович исполнил мечту пенсионерки из Ржева, попросившую президента России Владимира Путина о возможности полетать на вертолете или самолете.

Утром 28 декабря на площадку технологического колледжа Ржева опустился вертолет с Якубовичем, телеведущий посетил пенсионерку Татьяну Тюрину из ржевского дома-интерната, передает портал «Вести. Тверская область».

Тюрина ранее написала письмо президенту, в котором говорилось, что женщина никогда не летала на самолетах и вертолетах, но мечтала об этом всегда.

В Администрации президента доверили исполнить мечту пенсионерки Леониду Якубовичу.

Ведущий подарил Татьяне Тюриной новогодний подарок. Жительница Ржева призналась, что не готова к полету, поскольку не верила в осуществление мечты.

Якубович настоял на полете, и они сделали два круга на вертолете под его управлением и вернулись в дом-интернат.

Тюрина подарила телеведущему торт в виде символа Нового года – поросенка, испеченного по ее рецепту. После этого жители интерната посмотрели концертную программу.

Леонид Якубович поздравил с наступающим праздником обитателей интерната и пожелал долгих лет жизни, после чего отправился исполнять другую мечту в детский дом.