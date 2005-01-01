Якубович ответил на язвительные комментарии про раздачу еды на «Поле чудес»

Ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович прокомментировал язвительные комментарии в Сети по поводу того, что гости программы после съемок съедают еду, которую привезли с собой игроки.

«Люди, которые это написали (критические отзывы о видео), здесь не живут. Это иностранные граждане! Они ни наших обычаев не знают, ни языка нашего. На Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство. Уже 28-29 лет на «Поле чудес» тем, что приносят в студию, угощают гостей», – пояснил Якубович «Комсомольской правде».

Он добавил, что съемочная группа никогда не пользуется привилегией поесть привезенное игроками.

«Вокруг стола, пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись. У нас нет статистов – это чушь собачья! Абсолютно живые люди по пригласительным билетам. Это наши гости! Так повелось на Руси. Люди, которые этой традиции не знают, пусть сначала залезут в какую-нибудь книжечку или спросят у кого-нибудь, что за традиции на Руси существуют. Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится», – сказал телеведущий.

Ранее Первый канал опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как гости передачи поедают продукты, привезенные гостями. Под роликом пользователи прокомментировали, что не понимают такого ажиотажа вокруг подарков.