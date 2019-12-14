Жулин оценил карьерные перспективы Загитовой

Российский тренер Александр Жулин считает, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой нет смысла возвращаться в спорт, так как она уже всего достигла.

«Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл все на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним. Поэтому абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья. Она нас порадовала всеми своими программами, шикарными прокатами, но это спорт, все идет вперед, ведь когда-то и она создала такую же ситуацию для Жени Медведевой, и это нормально – спорт омолодился, деваться некуда», – передает ТАСС слова Жулина.

На вопрос, как быть в этих условиях любителям «зрелого» женского катания, которое пропагандировал сам Жулин, он ответил: «Да, конечно, можно было бы создать юниорский, молодежный до 17 лет и взрослый чемпионаты с 17 лет, но даже я, который всегда ратовал за катание Эшли Вагнер, Загитовой, Каролины Костнер, сейчас понимаю – это утопическая идея. Это действительно красотища, но даже я признал – безумно интересно смотреть на пять четверных Александры Трусовой, на Алену Косторную. Косторная, на мой взгляд, на сегодняшний день воплощение всего - молодость, прыжки, потрясающее катание, Валиева такая же подрастает».

«Время не остановить – ничего не сделаешь, когда-то, может быть, и Трусовой также придется заканчивать или той же Косторной. Так что абсолютно верное решение приняла Алина – зачем ей падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают», – считает Жулин.

Он также отметил отношение спортсменки к своим тренерам: «Верное решение, и Этери [Тутберидзе] молодец, что не стала уговаривать ее. И я порадовался вчера, когда смотрел ее заявление – Алина сказала о своих тренерах «это моя вторая семья, у нас замечательные отношения». Я рад – очень разумная девушка оказалась, большая умница».Т

Тем временем директор Центра спорта и образования «Самбо-70», воспитанницей которого является Загитова, Ренат Лайшев заявил, что Загитова была вынуждена очень рано повзрослеть.

«Она очень талантливый человек, который не растратил, конечно, свой потенциал. Можно понять, я вообще поражаюсь сам ими [фигуристками], хотя мы непосредственно с ними работаем, и то, что она в 10-м классе выиграла Олимпийские игры в такой тяжелой борьбе, а я был в Пхёнчхане вместе с ними, это огромная психологическая нагрузка, она не ожидала сама этого. Потом мы всей школой уговаривали ее ехать на чемпионат мира [2019 года в Японии], она не хотела, но в итоге поехала и выиграла его, затем уговаривали поехать на финал Гран-при, но она совсем еще девчонка, учится в 11-м классе, на ней лежит большая нагрузка, у нее семья. Ей резко пришлось быть взрослой, я бы так сказал, и это не каждый выдержит», – сказал Лайшев.

Директор «Самбо-70» считает, что возвращение Загитовой к соревнованиям возможно.

«У спортсменов во всех видах есть пресыщение – залом, татами, ковром, льдом. Иногда достаточно даже трех месяцев, чтобы голова отдохнула и тебя опять потянуло в зал, так существует во всех видах спорта. К 17 годам она – самая выдающаяся одиночница за всю историю российского и советского женского катания, спортсменка, которая выиграла все, у нас таких никогда не было, да и в мире таковой, помимо нее, была только одна (южнокорейская фигуристка Ким Ен А – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он.

Также Лайшев сообщил, что «Самбо-70» продолжит оказывать Загитовой всяческую поддержку.

«А куда нам деваться, она у нас учится, у нас плотная связь учителей и администрации с родителями, Федерация фигурного катания на коньках России очень нам благодарна, они видят, что мы их надежные союзники, и она молодец, что поблагодарила учителей вчера, потому что мы создаем все условия. Все, что она сделала для самой себя, школы, Москвы и страны, – за это и нам нужно благодарить ее, она молодец, и для ее лет это настоящий подвиг», – отметил он.

В пятницу Загитова заявила, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях. Перед этим она снялась с выступления в Турине.

Ее тренер Этери Тутберидзе заявила, что Загитова вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.

Напомним, в пятницу российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что Загитова уже не вернется в большой спорт.

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