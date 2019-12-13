Подозреваемых в убийстве Шеремета обвинили в мародерстве в Донбассе

Украинский участник военной операции в Донбассе Владислав Грищенко (позывной «Буча») и его супруга Ирина (позывной «Пума») в 2014 году занимались мародерством на территории самопровозглашенных республик, сообщила журналистка Татьяна Заровная.

Журналистка сообщила в своем Facebook, что в сети есть видео, на котором человек, очень похожий на Грищенко, ограбил дом бизнесмена Владимира Разумовского в Донецкой области.

Она отметила, что после ограбления семью Разумовских принялись шантажировать угрозой подрыва.

По мнению Заровной, наличие крупной суммы у Грищенко можно объяснить именно мародерством, а не гонораром за заказной подрыв.

Напомним, семейную пару Владислава и Ирину Грищенко задержали на Украине по подозрению в подготовке взрыва. Их также считают причастными к убийству журналиста Павла Шеремета.