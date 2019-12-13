Рекордный результат сторонников Джонсона на выборах подтвержден официально

По итогам внеочередных всеобщих выборов британские консерваторы одержали самую убедительную победу на выборах с 1987 года.

По результатам подсчета данных со всех 650 участков, консерваторы получили 365 мест в парламенте, лейбористы – 203 места, шотландские националисты – 48 мест, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в Северной Ирландии ирландские националисты впервые набрали больше мест, чем юнионисты. В целом явка на выборах составила более 67%.

Всеобщие выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit к 31 января, либеральные демократы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах, также на итоги выборов отреагировали европейские лидеры.

Поздравительную телеграмму направил и президент России Владимир Путин.

При этом в Кремле заявили, что сомневаются в уместности ожиданий на настрой Британии строить добрые отношения с Москвой после победы консерваторов.