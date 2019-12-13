Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра.

«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента», – сказано в телеграмме, текст которой размещен на сайте президента.

Владимир Путин пожелал Джонсону успехов на посту главы правительства, крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, тори получили абсолютное большинство в британском парламенте.

Президент США Дональд Трамп поздравил Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах, также на итоги выборов отреагировали и европейские лидеры.

При этом в Кремле заявили, что сомневаются в уместности ожиданий на настрой Британии строить добрые отношения с Москвой после победы консерваторов.