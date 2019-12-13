В Кремле отреагировали на выборы в Британии

Кремль не уверен в уместности ожиданий на настрой Британии строить добрые отношения с Москвой после победы консерваторов на выборах в этой стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле «приняли к сведению информацию о победе консерваторов», передает ТАСС.

По его словам, «каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться идеологии и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной».

«Не знаю, насколько такие ожидания уместны в случае (победы) консерваторов», – сказал Песков.

Напомним, тори получили абсолютное большинство в британском парламенте. Согласно exit poll, Консервативная партия должна получить 368 мест из 650, Лейбористская партия – 191, на третьем месте – Шотландская национальная партия с 55 мандатами.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах.